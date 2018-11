Motociclista morre após colidir com carreta na BR-343 em Teresina

Uma carreta e uma motocicleta colidiram próximo á rotatória da BR-343, perto do Mercado do Peixe, em Teresina. Até o momento, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) confirma uma morte. Equipes da PRF estão no local para atender o acidente. O fato ocorreu no final da manhã deste sábado (10).



De acordo com a PRF, a vítima fatal, que não teve o nome divulgado pelas autoridades, estava pilotando a motocicleta que colidiu com o caminhão. O homem foi lançado à pista, não resistiu aos ferimentos e faleceu ainda no local do acidente.





Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) se encaminhou até o local do acidente para resgatar os outros feridos e outra do Instituto Médico Legal foi acionada para recolher o corpo.

Por conta do acidente parte da via ficou interditada no sentido Altos para a Capital, o que acarretou em um congestionamento. A equipe da Polícia Rodoviária presente no local está trabalhando para normalizar o tráfego.

Viviane MenegazzoLucas Albano