As fortes chuvas em Teresina provocaram alagamento na BR 343 na região de Teresina/PI. O caso aconteceu no KM 340,7 na altura do Condomínio Mirante do Lago e Pousada Gurupi.



Segundo o gerente de construção do Departamento de Estradas de Rodagem do Piauí (DER), Matias Sales o alagamento ocorreu no leito carroçável da rodovia devido às fortes chuvas. No momento, a equipe está fazendo uma vistoria na região que foi atingida e em outros pontos que já são recorrentes alagamentos.

“Nós estamos verificando que maneira rápida e emergencial que devemos tomar. Por que isso é costumeiro essas águas em função do crescimento urbano, da impermeabilização do solo, do estreitamento dos canais por ocupação de imóveis urbanos”, dizem Matias Sales.

A equipe do Portal O DIA foi até o local encontrou a via com muita lama, onde a BR está sendo duplicada. Em relação ao trânsito, não está totalmente interditado está fluindo em uma pista no sentido Altos/ Teresina e uma pista Teresina/ Altos a PRF e interditou parcialmente para evitar atolamento e problemas nos veículos.





BR 343 em Teresina fica parcialmente interditada após alagamento. Foto: Maria Clara Estrêla

O gerente ressalta que o problema dos alagamentos constantes é por conta da infiltração do solo. E que o DER é uma vítima da infraestrutura de drenagem de água de Teresina.

“Essa água foi barrada pela construção de um grande condomínio. A água chegou procurou seu canal natural e não encontrou e tomou de conta da BR. Em mais de duas horas a água abaixou e está normal. Não há perigo nenhum de rompimento nesta região, em outros pontos temos que avaliar”, explica.

A Policia Federal Rodoviária do Piauí está no local organizando o trafego de veículo e informa que para quem sai ou entra em Teresina/PI, da região norte do estado, tem como opções os seguintes desvios:

1) Pelo rodoanel (ligação entre as BRs 343 e 316), com acesso no Km 326 da BR 343 e no Km 18 da BR 316;

2) Vindo da região norte para Teresina/PI: Após o Posto da PRF, entra na via ao lado do Parque de Exposição/posto SEFAZ desativado - segue até à linha férrea, transpassando-a - vira à direita, seguindo pela via asfaltada até o Clube do Waldemar Aluísio, virando à esquerda em direção ao Bairro Dirceu.

Saindo da capital Piauiense, sentido norte do estado, é só fazer o sentido/percurso inverso.

Sandy Swamy e Maria Clara Estrêla