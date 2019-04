BR-316 passa por obras emergenciais após fortes chuvas

O Departamento de Estradas de Rodagens do Piauí (DER) iniciou, nesta quinta-feira (4), uma ação emergencial para dar trafegabilidade à BR 316 no período chuvoso. A equipe está atuando no trecho próximo ao conjunto Mário Covas, na zona Sul de Teresina. Está sendo feito um desvio para que diminua a movimentação na via e a equipe possa trabalhar para que a pista volte a ter condições de tráfego.

De acordo com o diretor do DER, Castro Neto, essa ação deve ser encerrada até o próximo sábado (6). “Como estamos no meio do período chuvoso ainda não podemos realizar um recapeamento no local. Enquanto isso, será colocado material para tampar os buracos, passaremos patrol e o rolo para dar trafegabilidade à pista. Vamos trabalhar na conservação da via”, disse.

Castro Neto ressalta ainda que a sinalização no local está sendo feita e que este serviço de manutenção será realizado até a retomada da obra.



Foto: Divulgação/Ccom

Protesto

No último domingo (31), populares e motoristas que trafegam diariamente pela BR-316 fizeram um protesto diferentes para chamar a atenção das autoridades para a falta de estrutura física da rodovia. Eles plantaram mudas de plantas nos buracos do asfalto como uma forma de mostrar que não há mais pavimentação no local. Alguns motoristas chegaram a criticar a Polícia Rodoviária Federal (PRF-PI) após receberem multas por usarem o acostamento para fugir da buraqueira.

Em nota, a PRF informou que as multas poderiam ser contestadas, uma vez que não há sinalização no local para alertar os motoristas quanto ao uso do acostamento.

Maria Clara Estrêla, com informações do Governo do Estado do Piauí