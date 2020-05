BR-135 fica interditada em Monte Alegre do Piauí após carreta tombar

A Polícia Rodoviária Federal (PRF-PI) precisou interditar totalmente a rodovia BR-135 na altura da cidade de Monte Alegre do Piauí, (quilômetros 433) devido ao um acidente que deixou uma pessoa ferida. Uma carreta com semirreboques acabou saindo da pista após o condutor perder o controle do veículo.







O motorista é um homem de 39 anos que não teve seu nome divulgado pela PRF e sofreu ferimentos leves. “Os semirreboques estavam carregados com produtos de limpeza e ainda não se sabe exatamente quais as causas do acidente, mas por conta do ocorrido, precisamos fechar a pista nos dois sentidos para remoção do veículo com um guincho que já foi acionado”, explicou o inspetor Alexandro Lima, porta-voz da PRF-PI.

Ainda não há previsão de liberação da BR-135 naquele trecho.

Maria Clara Estrêla