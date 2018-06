Bombeiros tentam controlar incêndio em mercadinho no Centro de Alto Longá

O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das cinco horas da manhã desta terça-feira (05) para controlar um incêndio em um estabelecimento comercial localizado no Centro da cidade de Alto Longá, a 93,5 Km de Teresina. Três viaturas mais um carro pipa foram deslocados até o município para apagar o fogo, que destruiu boa parte da estrutura do comércio.



Segundo o Comando de Socorro dos Bombeiros, ainda é muito cedo para afirmar o que teria causado o início das chamas, mas a principal hipótese é a de que possa ter havido um curto circuito na fiação elétrica. Como o estabelecimento ainda estava fechado quando o fogo tomou de conta, ninguém chegou a ficar ferido, mas grande parte da mercadoria armazenada foi totalmente destruída.

O fogo começou a ser controlado por volta das 7 horas, mas as equipes só deixarão o local após o trabalho de resfriamento para evitar que novos focos se formem. Os Bombeiros tentam contato com o proprietário do comércio.

Fogo no interior e água na Capital

Se os Bombeiros tiveram que conter as chamas no interior do Piauí, em Teresina o problema foi a forte chuva que caiu no começo da noite de ontem, deixando ruas sem energia elétrica e com o trânsito complicado em alguns pontos da cidade. Na Avenida Nossa Senhora de Fátima, por exemplo, vários semáforos amanheceram sem funcionar, o que formou pequenos congestionamentos nos cruzamentos com a Avenida Lindolfo Monteiro e com a Jóquei Clube.

A Avenida Alameda Parnaíba também foi outra que amanheceu com a sinalização semafórica quebrada por conta da queda de energia registrada na região devido à chuva. E embora a precipitação tenha durado poucos minutos, ela veio acompanhada de rajadas de vento que acabaram derrubando o toldo da sacada de uma loja na Avenida Presidente Kennedy.

Já na Avenida Duque de Caxias, um carro-forte acabou se chocando contra a grade de proteção de um supermercado, derrubando-a. De acordo com a Ciptran (Companhia de Policiamento de Trânsito), o motorista perdeu o controle da direção no meio de um ponto de alagamento e foi levado pela correnteza. Ninguém ficou ferido.

Maria Clara Estrêla