Bombeiros encontram corpo de pescador que morreu afogado na Barragem Salinas

O Corpo de Bombeiros encontrou, nas primeiras horas da manhã desta segunda-feira (20), o corpo do pescador Manoel Pereira da Costa, que morreu afogado após seu barco virar na Barragem Salinas, município de São Francisco do Piauí. O acidente aconteceu no sábado (18) e desde então os bombeiros trabalhavam nas buscas.





Foto: Corpo de Bombeiros do Piauí

O corpo de Manoel foi localizado pela equipe de mergulho do Corpo de Bombeiros. O pescador desapareceu nas águas da Barragem Salinas após o barco que pilotava com um amigo virar e ele ficar preso na rede de pesca. Seu amigo, que não teve o nome informado pelos bombeiros, foi quem acionou socorro.

O acidente aconteceu na madrugada do sábado, o que dificultou os primeiros trabalhos de busca por conta da pouca luminosidade no local. O corpo de Manoel já foi encaminhado ao IML e deverá ser liberado para a família ainda nesta manhã para ser velado e sepultado.

Compartilhar no

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!