Corpo da última vítima do naufrágio em Antônio Almeida é encontrado

O corpo da jovem Fernanda Pereira dos Santos, de 18 anos, foi encontrado na manhã desta terça-feira (19) pela equipe do Corpo de Bombeiros. Ela estava desaparecida desde o domingo (17), após um naufrágio de uma embarcação no Rio Parnaíba. A canoa que ela e outras 11 pessoas passeavam, nas proximidades da barragem da Boa Esperança, no município de Antônio Almeida, afundou e deixou cinco mortos.

(Foto: Assis Fernandes/ODIA)

Ao longo do dia, equipes do Corpo de Bombeiros realizam buscas para localizar as vítimas desaparecidas. As primeiras a serem encontradas, por volta das 10h de segunda -feira (18), foram Elissandra Barros Siqueira, 21 anos, e Josilene Araújo Brito, 38 anos. No início da tarde, os corpos de Juliene Bezerra Magalhães, 36 anos, e da filha Maria Júlia Bezerra Magalhães, 4 anos, também foram localizados.

Julianne Bezerra e a filha Maria Júlia, de apenas 04 anos morreram no naufrágio (Foto: reprodução/ redes sociais)

Fernanda Pereira dos Santos seguia desaparecida. Ela era babá de Maria Júlia e estava com a criança no momento do naufrágio. Testemunhas informaram que Julianne conseguiu nadar até à margem do Rio, mas voltou para tentar salvar a filha e acabou não retornando. Acredita-se que a correnteza das águas tenha levado as vítimas.

Capitania dos Porto do Piauí vai investigar causa dos acidentes

Por meio de nota, a Capitania dos Portos do Piauí informou que irá investigar as causas do acidente e possíveis responsáveis. Uma equipe estava no local para apurar as informações, que farão parte do inquérito administrativo.



Confira a nota na íntegra:



"A Marinha do Brasil, por intermédio da Capitania dos Portos do Piauí (CPPI), informa que tomou conhecimento do acidente envolvendo uma embarcação no rio Parnaíba, no povoado Formiga, localizado a 20 Km da zona urbana de Antônio Almeida-PI, município que fica a 400 Km da capital Teresina-PI.



A Capitania dos Portos designou uma equipe de Salvamento e Resgate (SAR) para ir ao local obter mais informações. Será instaurado um Inquérito Administrativo sobre Acidentes e Fatos da Navegação (IAFN) para apurar possíveis causas e a responsabilidades pelo acidente.



A Marinha do Brasil conclama a sociedade a participar ativamente do esforço de fiscalização, informando qualquer situação que possa afetar à segurança do tráfego aquaviário, a salvaguarda da vida humana no mar e vias navegáveis ou que represente risco de poluição ao meio hídrico, por meio do Disque Emergências Marítimas e Fluviais: 185."



