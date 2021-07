Bom Jesus: Técnica de Enfermagem Rita Maria Dias morre de Covid-19

Mais um profissional da Enfermagem perdeu a vida neste final de semana vítima da Covid-19. A técnica em enfermagem Rita Maria Dias Rocha, conhecida como Ritinha, de 39 anos, faleceu na madrugada do domingo (18) em decorrência de complicações da doença. Ela estava internada em um hospital de Teresina desde o fim de junho.



Rita Maria Dias Rocha trabalhava no Centro Cirúrgico do Hospital Regional Manoel de Sousa Santos, no município de Bom Jesus, região Sul do Piauí.



O Hospital Regional Manoel de Sousa Santos, em Bom Jesus, emitiu nota de pesar lamentando a morte da técnica em enfermagem. “Ritinha era uma profissional exemplar e muito querida por todos, sua falta já está sendo sentida”, diz.



Amigos e colaboradores do hospital homenagearam a profissional soltando balões brancos.



O Sindicato dos Enfermeiros, Auxiliares e Técnicos em Enfermagem do Estado do Piauí (Senatepi) também manifestou seu pesar através de nota, lamentando o falecimento da técnica de enfermagem. O Sindicato prestou solidariedade com a família e amigos de Rita e sinceras condolências neste momento difícil.

Outro caso

O enfermeiro Ewerton Lucas (33) morreu no último sábado (17), após complicações da covid-19, na cidade de Presidente Dutra, no Maranhão. Ele chegou a ficar internado em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) depois de ter 85% dos pulmões comprometidos.



