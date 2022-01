Bom Jesus e Uruçuí lideram exportações no Piauí

Os municípios de Bom Jesus e Uruçuí lideram o ranking das cidades que mais exportam no estado do Piauí. Os dados da balança comercial do estado referente ao ano de 2021 apontam também Corrente, Baixa Grande do Ribeiro e Santa Filomena como grandes impulsionadores das atividades de exportação do estado.

Segundo o levantamento da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico (SDE), no ano passado, o Piauí exportou um total de US$ 854, 7 milhões e importou no mesmo período US$ 521,4 milhões, o que gerou um superávit de US$ 333,3 milhões. Esse foi o melhor volume de exportações já registado no estado.

Foto: Aprosoja

A soja segue como o produto mais comercializado em outros países, enquanto o mel apresentou um grande crescimento, mais que dobrou a produção e apareceu como o segundo produto mais exportado com US$ 42,1 milhões no total. Esse volume deixou o Piauí como um dos principais estado produtores de mel.

Já em relação aos produto importados, lideram o ranking geração de Energia Eólica e de Laminados de Ferro. A capital Teresina perdeu o posto de cidade que mais importava produtos. EM 2021, Lagoa do Barro assumiu a liderança.

China é o principal parceiro comercial do Piauí

Os dados apontam ainda que a China é o principal parceiro comercial do Piauí. Aa todo, os chineses correspondem a 52% do volume exportado e 46% das importações. Na Europa, a Espanha é o país com as maiores relações comercial com o Piauí.

