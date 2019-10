Bom Jesus é o município mais quente do país, diz INMET

Bom Jesus, cidade do extremo Sul do Piauí, foi considerado o município mais quente do Brasil. A informação foi divulgada pelo Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), que mostrou que na segunda (7) e terça-feira (8) desta semana, a cidade registrou 39,8 graus de temperatura.

Os dados revelam ainda que Oeiras, também no Sul do Estado, é o segundo município mais quente do país. A Capital da Fé registrou 39,7 graus e, por muito pouco, não atingiu a cota máxima de temperatura. Outros sete municípios piauienses também entram para lista dos mais quentes.

Para chegar às informações foram utilizados recursos meteorológicos do INMET. Um dos critérios usados foi a máxima registrada no dia e umidade relativa do ar.

Confira os outros municípios abaixo:

Campo Maior – 39,2°

Alvorada do Gurgueia – 38,8°

Teresina – 38,7°

Floriano – 38,7°

Castelo do Piauí – 38,5°

Piripiri – 38,4°

Picos – 38,0°

Glenda UchôaJorge Machado, do Jornal O Dia