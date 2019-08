O presidente Jair Bolsonaro visita hoje (14) a cidade de Parnaíba, no litoral do Piauí. Segundo informações da Agência Brasil, o voo do presidente saiu de Brasília no horário previsto, por volta das 7h30, e deve chegar às 9h40 no Aeroporto Prefeito Dr. João Silva Filho. Autoridades do Estado, como governador Wellington Dias (PT), e o prefeito de Parnaíba, Mão Santa, já estão no município aguardando a chegada do presidente.

Durante as solenidades de aniversário do município, Bolsonaro deverá sobrevoar o Perímetro Irrigado dos Tabuleiros Litorâneos do Piauí e depois, acompanhado da ministra da Agricultura, Tereza Cristina, participa de cerimônia relativa ao projeto de irrigação.

A primeira etapa do perímetro já está em atividade e funciona através da captação de água no Rio Parnaíba por meio de um canal com 1,3 mil metros. Nos cerca de 1,4 mil hectares já irrigados são produzidos acerola, abacaxi, banana, manga, goiaba e outras frutas, com grande volume para exportação. A segunda etapa do empreendimento ainda está em andamento sob responsabilidade do Departamento Nacional de Obras Contra as Secas.

Bolsonaro visita hoje projeto de irrigação no litoral do Piauí. (Foto: Folhapress)



Ainda em visita ao litoral piauiense, o presidente participa da inauguração da escola militar do Serviço Social do Comércio (Sesc). Após impasse gerado pela nomeação da escola em homenagem ao presidente, Bolsonaro deve informar pessoalmente se autoriza o uso do seu nome no colégio militar que funcionará no edifício Miranda Osório.

Na tarde desta terça-feira (13), o presidente da Federação do Comércio no Piauí (Fecomércio-PI) e vice-presidente da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), Valdeci Cavalcante, havia explicado que, até o presente momento, o presidente não tinha dado uma resposta sobre a intenção da Fecomércio Piauí de nomear a escola em sua homenagem.

A previsão é que a visita do presidente ao litoral encerre até o início da tarde, uma vez que a comitiva presidencial está prevista para chegar à Brasília às 15h20. No fim da tarde, o presidente recebe o senador Fernando Bezerra Coelho (MDB-PE), líder do governo no Senado, e o ministro da Cidadania, Osmar Terra, no Palácio do Planalto.

Nathalia Amaral, com informações da Agência Brasil.