Bolsonaro nomeia Paulo Borges como novo reitor do IFPI

Nesta terça-feira (17), o Diário Oficial da União traz a nomeação do professor Paulo Borges da Cunha para o cargo de reitor do Instituto Federal do Piauí (IFPI). O decreto de nomeação é assinado pelo presidente Jair Bolsonaro e pelo ministro da Educação, Milton Ribeiro.

Paulo Borges é professor do Campus Teresina Central e atualmente exerce o cargo de pró-reitor de Administração. Ele foi eleito reitor com 46% dos votos em eleição realizada no mês de maio, e terá um mandato de quatro anos.



(Paulo Borges da Cunha (Foto: Divulgação/Ascom)

“Felicidade é o que mais me define nesse momento (...) Vamos agora escrever um novo capítulo nessa história tão grandiosa que o IFPI tem nesses anos todos de vida. Essa vitória mostra que estamos no caminho certo. Trabalharemos para todos, sem distinção. Por mais trabalho e mais conquistas”, publicou o novo reitor nas suas redes sociais.



A solenidade de posse será realizada em data a ser definida pelo Ministério da Educação.



