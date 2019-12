Dezembro chegou e, com ele, as típicas festas de confraternização. Esta é uma ótima oportunidade para desacelerar a rotina intensa do ano e celebrar com colegas de trabalho, faculdade, além de amigos e familiares.

Para quem não quer perder tempo na cozinha nem abrir mão de aproveitar todos os momentos com os convidados, uma solução é a encomenda da ceia de Natal. A empresária Lúcia Sousa, referência no segmento gastronômico há 18 anos em Teresina, oferece esse serviço e destaca que os consumidores procuram o seu empreendimento porque querem chegar na festa e encontrar tudo pronto.

“Todos os anos recebemos muitas encomendas de ceia de Natal. São consumidores interessados na praticidade e cardápio diferenciado e de qualidade para impressionar os convidados”, explica a empresária. “E para quem faz questão de preparar a ceia de Natal, mas prefere não arriscar na preparação do peru, também recebemos encomendas somente para o preparo deste prato”, completa.

Para confraternizações corporativas, a empresária também destaca a procura por encomendas de coffee break completo como alternativa. “Nossas opções de coffee break são uma ótima dica para celebrar este momento do ano no próprio ambiente de trabalho. Sem falar nos bolos e docinhos personalizados de Natal que nesta época são um sucesso!”, explica Lúcia Sousa.



Bolos de Natal - uma gostosa tradição de de fim de ano. Divulgação



Para quem prefere se confraternizar em um espaço reservado, a escolha de um local adequado e alegre ajuda a sair da rotina e convencionalidade do dia a dia. Lustavia Guimarães, gerente de um buffet na zona leste de Teresina, destaca a procura por locais que ofereçam também cardápio completo.

“Um dos diferenciais de um buffet é, sem dúvida, a gastronomia oferecida. No nosso buffet, além de espaços amplos e climatizados, oferecemos ainda diversos tipos de pacotes para sempre atender as necessidades do consumidor, com variedade de carnes, massas, sobremesas, dentre outros itens”, finaliza a gerente.

Uma dica importante é não deixar para a última hora. Nesta época do ano, cresce o número de encomendas, por isso, o consumidor deve se antecipar aos prazos e fazer o planejamento da confraternização para garantir a festa.

Luiz Carlos de Oliveira