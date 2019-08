BNB e Fecomércio divulgam acordo de cooperação em Parnaíba

Empresários do setor lojista de Parnaíba estarão reunidos, nesta sexta-feira (15), com representantes do Banco do Nordeste e Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Piauí para divulgação do acordo de cooperação firmado entre o BNB e a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC). Com o evento, que será realizado às 12 horas, seguido de almoço no Hotel Delta, objetiva-se impulsionar as contratações para o segmento de micro e pequenas empresas (MPEs) na região.

Na oportunidade, o gerente da agência de Parnaíba, Agenor Trindade, apresentará as condições do acordo, bem como as linhas de crédito voltadas para as MPEs do município.

Também participarão da solenidade o superintendente estadual do Banco do Nordeste, Expedito Neiva, representantes de entidades ligadas ao segmento, como as unidades do Sesc e do Senac de Parnaíba, além de sindicatos de Parnaíba associados à Fecomércio.