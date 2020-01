Bloquinhos aquecem prévias de Carnaval em Teresina

Carnaval, época de alegria, brincadeira, cores e muita diversão. Quem quer se preparar para uma das datas mais aguardadas do ano, já está aproveitando as prévias espalhadas pelos quatro cantos de Teresina.

O Bailinho da Rambeer, por exemplo, este ano terá como tema “O nosso bloco é na rua!”. Raphael Tataia, sócio da empresa Raw, explica que o evento, idealizado pela Rambeer e produzido pela BLR, acontece todos os anos e a proposta é que cada edição traga novidades.

“O Bailinho é um evento da Rambeer, caraterístico da marca e que já existe há alguns anos. Em 2018, se chamou MardiGras. Demos uma repaginada no evento e, para este ano, a temática são bloquinhos de rua”, conta.

Arquivo Pessoal: Foto Ascom

Em 2020, o Bailinho da Rambeer acontece em dois domingos do mês de fevereiro e terá atrações nacionais e locais. As duas edições estão marcadas para os dias 2 e 9, iniciando sempre a partir das 15h, na Rambeer Cervejaria, localizada na Avenida Nossa Senhora de Fátima, 1867, zona Leste da Capital.

“Neste ano, a prévia de Carnaval traz atrações nacionais para animar os teresinenses. No primeiro domingo, dia 2, o Bailinho da Rambeer contará com o astral e a energia da banda carioca Funk Samba Club, que traz em seu repertório muito samba enredo, funk e pagode 90. A prévia segue com o Bloco da Vagabanda e seu setlist de rock com a pegada carnaval. Completando o line-up do primeiro dia, Banda Magnólia, tocando os melhores sucessos do axé, e Dj Leuzz com seu som eletrizante”, cita Raphael Tataia.

Vale lembrar que toda a estrutura para receber os foliões será montada ao lado da cervejaria, na Rua Antônio de Castro Franco. A via será interditada para concentrar o palco e também o bloco. O evento contará com uma cenografia exclusiva dentro da temática ‘Carnaval’, áreas de ativação de marca e praça de alimentação com chopp artesanal.

A Rambeer abrange o universo cervejeiro com receitas únicas que carregam em seu DNA ingredientes inusitados, muitas vezes típico da região, e tornam única a experiência daqueles que provam a bebida.

Ingressos

Os ingressos para o Bailinho podem ser adquiridos tanto nos pontos de venda físicos quanto online. O folião pode comprar sua entrada no Bar da Rambeer, na Profit Ininga e Profit Extra Supermercado, ou ainda pelo site/app ingresse.com.

Mais opções

Quem gosta de Carnaval e quer aproveitar todas as prévias, a dica é ficar de olho nos bloquinhos e festas temáticas. O Bloquinho do Orelha promete animar este sábado (1º) dos teresinenses. A folia está marcada para começar às 18h, próximo ao balão da Universidade Federal do Piauí.

Já no domingo (2), acontece o Festival The Vejo na Ponte – Especial Carnaval, no Complexo Turístico da Ponte Estaiada. O evento começa cedo, às 17h, e encerra às 23h. A animação ficará por conta de Jhony Fred, Júnior é Show e Lene Groove. O Festival, que já se consolidou no calendário de eventos nos meses de férias em Teresina, ainda vai contar com apresentações de grupos de danças de frevo e um espaço todo dedicado às crianças. O The Vejo na Ponte também está marcado para acontecer no domingo seguinte (09).

Prévias de Carnaval 2020

01/02 – Prévia do Orelha (Orelha de Van Gogh) – 18h

02/02 – Bailinho da Rambeer (Bar da Rambeer) – 16h

02/02 – The Vejo na Ponte (Ponte Estaiada) – 17h

02/02 – Bloco Bendita Geni (Casa Barro) - 18h

09/02 - Bailinho da Rambeer (Bar da Rambeer) – 16h

09/02 – The Vejo na Ponte (Ponte Estaiada) – 17h

15/02 – Corso 2020 (Avenida Raul Lopes) – 16h

Corso acontece dia 15 de fevereiro No dia 15 de fevereiro, Teresina vai sediar o maior evento do Piauí: o Corso do Zé Pereira, um abre alas para o Carnaval 2020. O evento deve reunir mais de 300 mil pessoas com uma super estrutura de palcos espalhados pela Avenida Raul Lopes, na zona Leste da Capital, contando com segurança, caminhões decorados e muita irreverência, uma das grandes marcas do evento. Corso 2019. Foto: Elias Fontenele. O Corso do Zé Pereira foi consagrado como o maior do planeta, segundo o Guinnes Book, em 2012, registrando a marca de 343 veículos decorados no desfile, recorde que consta na publicação até hoje. Além dos carros enfeitados, o evento conta com centenas de pessoas fantasiadas, bandas espalhadas pelo percurso, além de muita alegria resgatando a tradição dos antigos carnavais. Este ano, o evento vai manter o concurso de fantasias, com uma premiação que contempla ainda mais foliões. Serão R$ 20 mil divididos em 20 prêmios de R$ 1 mil para as 20 melhores fantasias. Caminhões Além das fantasias, o evento continua com o concurso dos caminhões decorados, com uma premiação de R$ 30 mil dividida entre três ganhadores, sendo R$ 10 mil para o caminhão mais animado, R$ 10 mil para o mais criativo (inusitado) e R$ 10 mil para o de melhor produção (decoração e fantasia).



Isabela Lopes, do Jornal O Dia e Jorge Machado