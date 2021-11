Black Friday: Veja preço dos produtos tabelados pelo Procon

O superfaturamento de produtos é uma das principais reclamações de consumidores durante a Black Friday, que ocorre geralmente na última sexta-feira de novembro. Por isso, para evitar a divulgação de falsas promoções, o Ministério Público do Estado do Piauí, por meio do Programa Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon), divulgou, nesta terça-feira (23), uma tabela com os preços de produtos ofertados antes da data.

A ideia, segundo o Procon, é permitir que o consumidor compare os preços dos produtos ofertados na Black Friday com os ofertados fora desse período e, com isso, verifique os valores de promoções e descontos. A tabela inclui eletrodomésticos, como geladeiras, ventiladores, televisores, e também aparelhos celulares. Foto: Rovena Rosa/ Agência Brasil A pesquisa realizada nos dias 04 e 08 de novembro inclui as principais lojas varejistas com filiais instaladas em Teresina: Extra, Havan, Eletro Mateus, Ibyte, Americanas, Big Bompreço, Liliane, Magalu, Casas Bahia e Pintos Magazine. Confira aqui a tabela.



