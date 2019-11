Black Friday no Piauí: faturamento deve ultrapassar os R$15 milhões

O Black Friday já se consolidou como o dia mais importante para o comércio eletrônico nacional e tem a expectativa de superar os R$3,15 bilhões no Brasil, com uma movimentação recorde em 2019.



Esse faturamento significa um aumento de 21% em comparação com o ano passado, segundo estimativa de dados gerados a partir do histórico das edições anteriores e com base no tráfego do site oficial do evento: www.blackfriday.com.br .

O faturamento da região Nordeste deve ultrapassar os R$445 milhões este ano durante o período do Black Friday. Desse valor, mais de R$15 milhões devem se concentrar no Piauí. A capital Teresina é cidade que possui maior representatividade, movimentando mais de R$9 milhões.

A região sudeste continua sendo a responsável pelo maior faturamento em números absolutos do Black Friday, com 59% do total do evento. Seguida por Sul (16%), Nordeste (14%), Centro Oeste (8%), e Norte (3%).

“O Black Friday vem batendo recordes de faturamento todos os anos, desde quando lançamos o evento no Brasil. Depois de um crescimento mais moderado nos anos do ápice da crise, hoje, ainda que a economia não esteja totalmente recuperada e com turbulências políticas, há uma maior confiança para gastar, inclusive aproveitando-se de compras represadas nesses períodos ”, explica Ricardo Bove, idealizador do Black Friday.

Os produtos que possuem maior intenção de compra para 2019 segue o perfil já consolidado pelo evento: aqueles de maior valor agregado e de desejo. O destaque fica por conta dos produtos abaixo, segundo pesquisa realizada no site oficial do evento:

Smartphones (37%)

Eletrodomésticos (36%)

Televisores (29%)

Informática (24%)

Móveis e Decoração (22%)