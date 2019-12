Beneficiários devolvem quase R$200 mil ao Bolsa Família por uso indevido no PI

Roberto explica que o programa chega até os supostos cadastros falsos após o cruzamento de dados das famílias com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com a Receita Federal, Previdência Social, além de informações com o Tribunal de Contas da União (TCU). Segundo o coordenador, quando as suspeitas de que pessoas tenham inserido dados falsos de forma intencional para receber os valores são comprovados, elas são convocadas para a devolução dos recursos.

“Essa transparência se dá justamente porque cruzamos todas essas informações e vamos atrás das famílias. Infelizmente, nós nos deparamos com pessoas que querem tirar muita das vezes proveitos do que não é o seu direito. Quando comprovado as irregularidades, elas são chamadas para saírem do programa e devolver os recursos”, afirmou. Outro ponto que facilita na identificação de cadastros fraudulentos, segundo o coordenador, é a atualização cadastral dos beneficiários que acontece a cada dois anos. “A família que não tiver o cadastro atualizado a cada dois anos automaticamente tem o benefício cancelado e, mesmo com o benefício cancelado ela não atualizar, a família é excluída do programa”, completa Roberto Oliveira. No Piauí, 55 mil famílias estão com seus cadastros desatualizados no programa. Para regularizar a situação, os beneficiários devem procurar o Centro de Referência Social (Cras) mais próximo, portando documentos pessoais e comprovante de endereço para continuar a receber os recursos. O Governo Federal informa que as pessoas que não ressarcirem o dinheiro ganho indevidamente através do programa ficam passíveis de restrições, como limitações para empréstimos bancários, financiamentos e aberturas de contas.