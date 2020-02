Bebês internados em UTI de hospital no PI ganham ensaio fotográfico temático

Ô abre alas para a fofura passar! O primeiro carnaval a gente nunca esquece, mesmo que este só venha à mente por meio de fotografias. No Hospital Regional Tibério Nunes, em Floriano, pais de bebês internados na UTI neonatal puderem prestigiar um momento especial na vida dos filhos. Nessa semana, eles participaram de um ensaio fotográfico fantasiados de super-heróis. (Veja abaixo)







Para diminuir a angústia dos pais que ainda não podem levar os filhos para a casa, profissionais da unidade de saúde presentearam os bebês com um ensaio fotográfico temático. As crianças foram fantasiadas de super-heróis, se bem que estes são heróis da vida real, que estão em recuperação e lutam pela vida no hospital.

A mãe de um dos bebês internados no hospital, conta que a iniciativa conforta o coração. “A gente se sente com o coração confortado. É um momento difícil pra nós pais, e ver que tem gente que se importa com a nossa dor é confortante. As fotos ficaram lindas, vou guardar esse momento pra sempre”, conta.

Adriana MagalhãesJorge Machado, do Jornal O Dia