Bebê de 05 meses morre em acidente na 'rodovia da morte'

Um grave acidente envolvendo uma van na BR-135, conhecida como “rodovia da morte’, resultou na morte de um bebê. O condutor do veiculo perdeu o controle, saiu da pista e colidiu com uma árvore. Dentro do carro estavam 11 passageiros, que sairam de Simões no Piauí com destino a Campinas, em São Paulo. O caso aconteceu no início da tarde deste sábado (07), no Km 337 da rodovia, próximo ao município de Bom Jesus, localizado no sul do Piauí.

Foto: Reprodução/Fala Piauí

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a mãe da criança estava sentada na parte traseira do veículo, local que foi mais atingido pelo impacto do acidente. A mulher teve ferimentos na região do abdômen e foi levada ao hospital ainda consciente. O bebê tinha apenas cinco meses de vida.

De acordo com a PRF, o motorista perdeu o controle após o veículo derrapar na pista, que estava molhada devido as recentes chuvas na região. O Serviço de Atendimento Móvel (SAMU) foi acionado. Os outros passageiros não tiveram ferimentos graves e foram encaminhados ao Hospital de Bom Jesus.

Nayara FelizardoGeici Mello