Bazar do Piauí Center Modas promete aquecer economia do Estado

Conhecido pela grande variedade em roupas, calçados e acessórios e pelo preço baixo, o Piauí Center Modas se prepara para realizar um mega bazar nos dias 20 e 21 de dezembro. A ação tem o objetivo de aquecer a economia, valorizar as empresas piauienses e incrementar a venda no período do Natal. O evento é patrocinado pelo Governo do Estado, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Sedet) o e da Coordenadoria de Comunicação.



São mais de 70 lojas com descontos de até 80%, desfiles, shows culturais e praça de alimentação. A programação será das 9h às 20h e as vendas serão realizadas no atacado e no varejo.



São mais de 70 lojas participando do bazar com descontos de até 80% - Foto: Arquivo O Dia

O Piauí Center Modas atrai vendedores do atacado de Teresina e do interior do estado, consolidando-se como um centro de distribuição das fábricas piauienses. O espaço é administrado pela Secretaria Estadual de Desenvolvimento econômico e deve compor a carteira de Parcerias Público Privadas do estado a partir de janeiro de 2020, quando ocorrerá o processo de licitação.

“O objetivo do Outlet Fashion Trends é divulgar as lojas que são uma extensão das fábricas do Piauí, incentivando a comercialização e o consumo produzidos aqui. Além disso, vai proporcionar que os consumidores comprem os nossos produtos com preços mais baixos e aumentem sua margem de lucro no momento da revenda”, destaca Suely Medeiros, representante da Sedet.

Localizado no cruzamento das BRs-316 e 343, o Piauí Center Modas tem circulação de aproximadamente 15 mil veículos por dia.

