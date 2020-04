Barras: Rio Marathaoan está com níveis acima da cota de alerta

A Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais (CPRM), divulgou, neste domingo (19), o Boletim do Sistema de Alerta da Bacia do Rio Parnaíba, onde aponta que o Rio Marathaoan, no município de Barras, continua a apresentar níveis acima da cota de alerta, de 3,96 metros às 08h45, e com previsão de manutenção do nível em 3,94 metros nas próximas oito horas. Isso representa 26 cm abaixo da cota de inundação.

Boletim do Sistema de Alerta - Rio Marathaoan (Foto: Divulgação/CPRM)

Em relação ao rio Longá, em Esperantina, a plataforma de coleta de dados (PCD) parou de transmitir às 02h45 de hoje, com cota 5,97 metro. Quanto à Luzilândia, o rio Parnaíba apresenta-se em situação de atenção. A cota atual do rio é de 4,48 metros, e nas próximas 12 horas tem tendência de chegar a valores próximos a 4,61 metros.

Já o rio Poti em Teresina continua em situação normal. A cota atual é de 6,76 metros e a tendência é que o rio eleve o seu nível nas próximas dez horas, para valores em torno de 7,44 metros. Quanto ao rio Parnaíba, nas cidades de Barão de Grajaú (MA) / Floriano (PI), a PCD parou de transmitir às 20 horas de ontem (18), com cota 6,42 metros.

(Foto: Reprodução)

Nas cidades de Teresina/Timon, o nível atual do rio Parnaíba é de 5,22 metros, e nas próximas oito horas há tendência de elevação do nível que deve oscilar em torno da cota 5,55 metros, entrando em situação de Alerta.



Informamos que a CPRM continuará monitorando a situação hidrológica da bacia, mantendo os órgão competentes devidamente informados. Os dados gerados podem ser acessados livremente em http://www.cprm.gov.br/sace/parnaiba .



Os dados hidrológicos utilizados no Boletim são provenientes da Rede Hidrometeorológica Nacional de responsabilidade da Agência Nacional de Águas (ANA), operada pelo Serviço Geológico do Brasil (CPRM).



Isabela Lopes, com informações do CPRM