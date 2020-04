Barragem transborda, invade rodovia e interdita PI-143

Devido ao volume de chuvas nos municípios de Conceição do Canindé e Jacobina do Piauí, região Sul do Estado, o nível da barragem de Pedra Redonda excedeu, causando o transbordamento e invasão da Rodovia PI-143, que liga dos dois municípios.

Por conta disso, o Idepi (Instituto de Desenvolvimento do Piauí) solicitou aos órgãos competentes, como Polícia Militar, Polícia Rodoviária Estadual e Secretaria dos Transportes, a interdição do desvio de tráfego pela barragem. Ainda segundo o Instituto, muitos condutores estão utilizando a ponte sobre o sangradouro da barragem Pedra Redonda como rota alternativa, contudo, esta não foi dimensionada para receber esse tráfego desviado da Rodovia PI-143.



A manutenção e restauração da Rodovia PI-143 é de responsabilidade do DER (Departamento de Estradas e Rodagem). Quanto às inspeções e monitoramento das barragens sob a responsabilidade do Idepi, o órgão ressalta que continua fazendo este trabalho em todas as barragens, ação que é feita anualmente e intensificada, em especial no período chuvoso devido aumento das chuvas nesta época do ano. Para isso, foi criada uma comissão formada por engenheiros civis, agrimensores, geólogos, dentre outros técnicos especializados na área para a realização destas inspeções.



A respeito do aumento do número de barragens com seus sangradouros em operação no período chuvoso, o órgãos esclarece que sangradouro de uma barragem entra em operação quando ela atinge sua capacidade de armazenamento máximo, o que é um fator positivo, pois ele tem como função reduzir o volume de água da área amontante (bacia), evitando, inclusive os riscos de rompimento das paredes do reservatório.



Quando isso ocorre, o sangradouro está liberando as águas excedentes, evitando, também o rompimento da barragem ou mesmo a retenção de água nos afluentes que desembocam nas bacias dos reservatórios e, por conseguinte, evitando inundações nas áreas amontoantes.



Isabela Lopes com informações do Idepi