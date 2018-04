Barragem precisava melhorar sangradouro da reserva, apontou inspeção

O governador Wellington Dias (PT) informou que a última inspeção feita na barragem do Bezerro, em José de Freitas, no final de 2017, apontou a necessidade de melhoramento do sangradouro da reserva, mas, mesmo com o diagnóstico, não aparentava grandes riscos. O problema constatado pelos técnicos nesta semana foi no filtro interno da parede do reservatório.

“Em 2015 fizemos o primeiro diagnóstico das barragens e açudes do Estado, quando fizemos as primeiras intervenções. O mesmo aconteceu em 2016 e 2017. Aqui a gente tinha um diagnóstico onde não colocava em risco, mas precisava de um melhoramento no sangradouro. Tivemos que agir agora por conta do problema do sangramento”, explicou Dias.



Governador foi a José de Freitas acompanhar os trabalhos na barragem (Foto: Assis Fernandes/O Dia)



De acordo com o governador, após a baixa da água será injetado concreto para reforçar a parede do local. “A solução é fazer obra de engenharia que permita a segurança, de não ter riscos para a parede. Vamos executar imediatamente aquilo que precisar ser feito”, garantiu.

O governador ressaltou que, apesar dos alertas de risco em nos municípios centro-norte do Piauí, não foi registrado nenhum acidente no Estado com relação a enchentes e alagamentos.

Ithyara Borges - Jornal O Dia