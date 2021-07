Barragem do Bezerro recebe reforço em paredes

A nova etapa de restauração da Barragem do Bezerro, no município de José de Freitas, foi iniciada pelas equipes da Secretaria Estadual da Defesa Civil (Sedec) ainda este mês e visa reforçar as paredes do reservatório para dar mais segurança na área.



A ação integra um conjunto de melhorias na Barragem do Bezerro, que iniciaram em agosto do ano passado, e segue as normas estabelecidas na Lei Nacional.

(Fotos: CCom/Ascom)

“Na primeira etapa da obra, foram feitas escavações, injeções de cimento na parede do reservatório, bem como limpeza da área e retirada de vegetação. Agora, estamos trabalhando para reforçar a segurança e evitar qualquer vazamento na parede do maciço”, detalha o secretário de Estado da Defesa Civil, José Augusto Nunes.



O órgão também realiza intervenções no sangradouro da Barragem do Bezerro para ampliar a capacidade de vazão do reservatório. “Por ter sido construída há duas décadas, a barragem ganhou uma atenção especial por parte do Governo do Estado. A ideia é estruturar esse importante ponto turístico no Território Entre Rios, que contribui positivamente para a economia local”, acrescenta José Augusto.



A previsão de conclusão da obra é para dezembro deste ano. Ao todo, serão aplicados mais de R$15 milhões oriundos do Governo do Estado e Ministério de Desenvolvimento Regional.



