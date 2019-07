Barraca Carlitus é referência gastronômica no litoral piauiense há 24 anos

Quem viaja ao litoral piauiense, mais do que aproveitar a praia e se divertir, também está em busca de uma boa culinária e atendimento diferenciado. Associado a essas qualidades, ter um ambiente confortável também é determinante para que o consumidor retorne ao estabelecimento mais vezes. Sabendo disso, a Barraca Carlitus vem conquistando e fidelizando seu público há 24 anos.



Segundo Eric Carlos Costa Machado, administrador da Barraca e neto do proprietário que dá nome ao local, o empreendimento começou sua história no ano de 1995 na Praia de Macapá. Aos poucos, foram conquistando a confiança de clientes e amigos. Anos depois, a Barraca Carlitus mudou-se para a Praia de Maramar e, desde 2003, está na Praia de Atalaia.

“Mudamos de Macapá, a natureza resolveu afastar-nos momentaneamente e tivemos que mudar para a praia vizinha, Praia de Maramar. Lá ficamos por pouco tempo. Hoje estamos na Praia de Atalaia, mas com a mesma dedicação de sempre, mantendo os clientes antigos e conquistando novos”, comenta.



A Barraca Carlitus, na praia de Atalaia, vem conquistando e fidelizando seu público há 24 anos - Foto: Divulgação



Eric Machado destaca que é preciso inovação a cada momento para atrair novos clientes todos os dias, por isso, eles investem em novidades culinárias, prezando pelo lema ‘sempre servir e servir com carinho’. Para Eric, além das belezas das praias e paisagens piauienses, a gastronomia também é um dos pontos cruciais para que os turistas retornem.

“Acreditamos que toda essa beleza do nosso litoral possa ficar na lembrança das pessoas, assim como nossos pratos deliciosos, como o principal da casa, o Ariacó a Carlitus, e a nossa famosa Peixada Brasileira, Caranguejo, Camarão, Petiscos acompanhados com aquela cerveja bem gelada ou uma água de coco”, enfatiza.

De acordo com o administrador da Barraca, o Carlitus tem uma grande importância no litoral piauiense, sobretudo com relação ao turismo. Para Eric, o segredo de estar anos no mercado é sempre manter o padrão de qualidade no atendimento e nos produtos que servem.

“É muito importante deixar claro que o maior fator contribuinte para o enorme sucesso do Grupo Carlitus tem sido a qualidade nos serviços prestados, como oferecer um atendimento eficaz aos nossos clientes e uma culinária de dar água na boca. O que não pode faltar ao nosso turista é isso, aquele atendimento diferenciado e com um belo sorriso no rosto que, com certeza, faz muita diferença”, finaliza o administrador da Barraca Carlitus.

Isabela Lopes - Jornal O Dia