Barra Grande: Prefeitura proíbe estacionamento de ônibus de excursões

A Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia publicou novo decreto que proíbe estacionamento de ônibus de excursões de outras cidades e estados, no povoado de Barra Grande. De acordo com o decreto, após o desembarque dos passageiros os veículos devem seguir para a rodoviária, localizada na entrada da comunidade. As medidas sã válidas até o dia 08 de agosto.

Os eventos em bares, barracas e restaurantes são permitidos sem aglomerações, com no máximo 50 pessoas, com som ambiente e música ao vivo, mas sem dança. Os eventos esportivos ficam permitidos sem a presença de público.





Foto: Divulgação

“Devem ser priorizadas atividades em locais abertos, com distanciamento e uso de máscara sempre. Essas medidas são importantes para evitar a disseminação do coronavírus em Cajueiro da Praia, portanto vamos continuar vigilantes”, afirma o prefeito Felipe Ribeiro.

As medidas seguem o último decreto estadual, que destaca orientações sobre isolamento e fluxo das atividades econômico-sociais, além de ações sanitárias de enfrentamento da pandemia. Também reforça as decisões do decreto municipal publicado no início do mês de julho.

Compartilhar no

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!