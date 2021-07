Barra Grande: prefeitura proíbe circulação de carros em ruas próximas à praia

Os turistas que forem visitar a praia de Barra Grande, localizada no município de Cajueiro da Praia, litoral do Piauí, não poderão mais circular pelas ruas Pedro de Castro Medeiros e Pontal da Barra com seus veículos. A Prefeitura do município adotou política de ordenação, que deve ser implementada em julho, período de férias e de maior circulação de visitantes na localidade.

A medida entra em vigor a partir do dia (07), das 17h à meia noite, de segunda a sexta-feira. A proibição não é válida para moradores e trabalhadores, que devem adquirir um selo que permitirá acesso a estas ruas.



Foto: Divulgação Ascom

Segundo o prefeito do município, Felipe Ribeiro, a decisão garante o fim dos congestionamentos, a alta velocidade de carros nas vias e, ainda, o som com altos volumes que costumam perturbar os moradores e os visitantes. “Queremos garantir boa estadia e segurança aos nossos turistas. No período de férias, a circulação de veículos é intensa em nossa cidade”, enfatiza.

Será de responsabilidade de hotéis e pousadas garantir estacionamento para seus hóspedes. No caso de moradores nas ruas Pedro de Castro Medeiros e Pontal da Barra terão livre acesso para colocar seus veículos na garagem ou deixá-lo na porta de sua residência.

AscomRita Damasceno

