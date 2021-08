Bares e restaurantes deverão auxiliar mulheres em situação de risco no Piauí

O governador Wellington Dias (PT) sancionou a Lei nº 7.562, que obriga bares, restaurantes e casas noturnas a adotar medidas de auxílio a mulheres que se encontrem em situações de risco no local. A lei foi publicada ontem (13), no Diário Oficial do Estado.

De acordo com a determinação legal, mulher que se sentir em uma situação de risco deve ser acompanhada até o carro ou outro meio de transporte e o estabelecimento deve comunicar a polícia.



(Foto: Divulgação/Ascom)

Além disso, cartazes serão fixados nos banheiros femininos ou em qualquer ambiente do local, informando que o estabelecimento tem disponibilidade para auxiliar a mulher.



Ainda segundo a lei, é preciso haver outros mecanismos que viabilizem a efetiva comunicação entre a mulher e o estabelecimento, Sendo mais do que necessário que haja treinamento e capacitação de todos os funcionários para aplicação das medidas previstas na lei.



A lei, de autoria do deputado Gessivaldo Isaías, entrará em vigor produzindo efeitos 90 dias após a data de sua publicação.

Compartilhar no

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!