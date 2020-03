Bandidos roubam carro e amarram homem dentro de residência no Matadouro

A polícia procura por um grupo que roubou um carro e vários eletrônicos de um homem identificado como Gilson Pereira da Silva Lopes, de 50 anos, na tarde da quarta-feira (26), no bairro Matadouro, na Zona Norte de Teresina. Depois do assalto, Gilson foi amarrado dentro de sua residência.



De acordo com a capitã Jaqueline, do 9º Batalhão de Polícia Militar, três suspeitos participaram da ação. O carro da vítima foi recuperado ainda na noite de ontem em Timon.

Carro da vítima recuperado. Foto: PM-PI

“Os suspeitos pularam o muro da casa da vítima e tomaram de assalto o seu carro, um corola, que foi recuperado ontem em Timon, e outros pertences. Eles estavam com um carro modelo versa dando apoio do lado de fora casa. Três homens participaram da ação. Antes de sair do local, eles deixaram a vítima amarrada”, conta.

Carro usado pelos suspeitos. Foto: PM-PI

O veículo modelo versa, usado pelos criminosos, foi recuperado nesta quinta-feira (26), no bairro Santa Maria da Codipi, na Zona Norte de Teresina. Segundo a polícia, após verificar o chassi ficou constatado que o veículo era roubado.

Ainda não há informações dos suspeitos do crime. A polícia continua em diligências na tentativa de prendê-los.

