Bancos: deslocamento até agências deve ser feito somente quando essencial

A principal recomendação dos órgãos de saúde, neste momento de pandemia, é que a população fique em casa e evite aglomeração. Porém, muitas pessoas insistem em desrespeitar as exigências, colocando em risco a sua e a vida de outras pessoas. Alguns locais, como supermercados e agências bancárias chegam a formar filas, o que pode ser um risco na disseminação do coronavírus.

Por isso, o Sindicato dos Bancários do Piauí (SEEBF-PI) recomenda aos clientes do setor bancário que atendam às orientações das autoridades, evitando deslocar-se para as agências bancárias e dando preferência aos produtos e serviços dos bancos pelos canais digitais.

De acordo com a entidade, a população insiste em buscar atendimento dentro das agências, mesmo com a triagem fazendo o atendimento contingenciado para os casos essenciais, formando longas filas e aglomerações nas portas dos bancos. Por conta do contingenciamento, os clientes bancários estão procurando as Lotéricas, como prestadoras de serviços da Caixa, causando aglomerado em filas, o que não é indicado no controle de disseminação do Coronavírus.

As salas de Auto Atendimento estão disponíveis para diversas operações bancárias, bem como por meio do celular e internet, os usuários podem fazer também, com segurança, agendamento e pagamento de contas, consulta de saldos e extratos, transferências financeiras, contratação de serviços e empréstimos, entre outros serviços. Nos aplicativos e internet banking, os clientes poderão encontrar ferramentas úteis para todas as necessidades, além de ter acesso a comunicados e canais de atendimento.

“O momento é de preservar vidas. Evite ir aos bancos e lotéricas. Lembrem-se: os bancários estão sempre expostos a aglomerações. Dirija-se a uma agência somente em casos de extrema necessidade”, pontua o presidente do SEEBF-PI, Odaly Medeiros.



Vale ressaltar que as agências bancárias estão seguindo as normas de higienização e que para mudar o cenário atual é necessário a participação de todos, por isso o recomendável é ficar em casa e usar a tecnologia a favor. Vá em uma agência somente em caso emergencial, o momento é de isolamento e proteção à vida.



Da redação