Banco do Brasil abre concurso público com 31 vagas para o Piauí; veja edital

O Banco do Brasil publicou, nesta quinta-feira (24), edital de concurso público com 4.448 vagas para carreira de escriturário, que exige apenas ensino médio. São 2.240 para provimento imediato e as demais para formação de cadastro de reservas. 31 vagas estão sendo ofertadas para o Piauí. A remuneração inicial do cargo é de R$ 3.022,37 (três mil, vinte e dois reais e trinta e sete centavos), com carga horária de 30 horas semanais. O banco oferece ainda ajuda alimentação/refeição de R$ 831,16 por mês e, cumulativamente, concede cesta alimentação no valor mensal de R$ 654,87.



VEJA AQUI O EDITAL



Foto: Arquivo/ODIA

Segundo o edital, os aprovados poderão atuar como agente comercial ou agente de tecnologia. As Inscrições pela Internet estarão abertas de 24 de Junho a 28 de Julho. Já os Pedidos de Isenção de Taxa, também pela Internet, podem ser solicitados a partir do dia 24 de Junho a 01 de Julho. A taxa de inscrição é R$ 38. As provas serão aplicadas em 26 de setembro de 2021.

O concurso do Banco do Brasil será de amplitude nacional, o que não aconteceu nas edições anteriores. Haverá provas nos Estados do Acre, Alagoas, Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, Roraima, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe, Tocantins e Distrito Federal.

As provas objetivas terão questões de Conhecimentos Básicos (25 questões): Língua Portuguesa, Língua Inglesa, Matemática e Atualidades do Mercado Financeiro; e Conhecimentos Específicos (45 questões), de acordo com a vaga pretendida:

Agente de Tecnologia:

Probabilidade e Estatística, Conhecimentos Bancários e Tecnologia da Informação.

Agente Comercial:

Matemática Financeira, Conhecimentos Bancários, Negociação e Vendas e Conhecimentos de Informática.

Ainda conforme o certame, as provas no Piauí podem acontecer em Teresina ou Floriano.



Compartilhar no

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!