Balé da Cidade realiza apresentação gratuita na Casa da Cultura

Na próxima terça-feira (06), o Balé da Cidade de Teresina apresenta a coreografia “Ta Ca Ti Ca Tum” na Mostra de Resultados da Casa da Cultura. O grupo irá apresentar também o documentário “Instantes – Um Olhar sobre o Balé da Cidade de Teresina”. A Mostra acontece a partir das 18h, na Casa da Cultura.

Ta Ca Ti Ca Tum é uma coreografia de criação da coreógrafa e bailarina Jeciane Sousa, que propõe um encontro pulsante e explosivo entre o samba e as danças urbanas, celebrando a alegria do Carnaval e a potência hipnótica do corpo em movimento. A apresentação tem o objetivo de abrir caminhos para celebrar a dança e trazer o corpo para agir no mundo.



Foto: Divulgação/FCMC

Essa também será mais uma oportunidade do público assistir ao documentário “Instantes – Um Olhar sobre o Balé da Cidade de Teresina”, de direção de Tássia Araújo e fotografia de Alexandre Soares. O documentário foi gravado em 2018 quando a Companhia comemorava seus 25 anos de história. Ele apresenta um olhar para o passado ao mesmo tempo em que pontua o instante.

Além da apresentação do Balé, a Mostra de Resultados terá atividades de teatro, dança e exposições das oficinas ofertadas durante o primeiro semestre na Casa da Cultura de Teresina. Toda a programação da Mostra será gratuita.

