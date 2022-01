Baixa Grande do Ribeiro e Uruçuí estão entre as cidades do país mais ricas da agricultura

As cidades de Baixa Grande do Ribeiro e Uruçuí estão entre os 100 municípios mais ricos da agricultura nacional, 45º e 61º posição respectivamente. A lista foi divulgada pela nota técnica do Ministério da Agricultura. Os 100 municípios classificados geraram, em 2020, um valor da produção de R$ 151,2 bilhões, 32,0% do total, estimado em R$ 470,5 bilhões. O destaque desses municípios se dá pelo elevado valor da produção agropecuária e pelo valor do PIB municipal.



No Piauí, assim como em outros estados, a soja, o algodão e milho são os principais produtos responsáveis por este sucesso, devido aos altos níveis de tecnologia e de produtividade. A maior parte dos municípios com maior valor da produção situa-se em Mato Grosso. No Nordeste apenas Piauí (2), Bahia (9), Pernambuco (1) e o Maranhão (2) figuram na lista.

Foto: Reprodução/Ascom

Segundo o presidente da Associação dos Produtores de Soja do Piauí (Aprosoja), Alzir Neto, os números refletem os investimentos dos produtores do cerrado piauiense. “É o resultado de um esforço, de muito trabalho e de investimentos em tecnologia, pesquisa e na melhoria da produtividade. Ter dois municípios do Piauí nessa lista e saber da nossa contribuição para o desenvolvimento do IDH destas cidades é um ânimo em nossa luta, pois sabemos que nossa contribuição que já é grande poderia ser maior se a nossa infraestrutura fosse melhor”, afirma.

O valor de produção de Baixa Grande do Ribeiro foi de R$ 863.678 para R$ 1.226.681 em 2020. Já Uruçuí saiu de R$ 1.467.098 para R$ 1.049.394. Em 2020, a principal referência utilizada pelo Ministério foi recorde na produção no país. O IBGE destaca a produção de algodão, soja, milho, café e cana-de-açúcar. Segundo a Conab, a safra de grãos foi de 257,0 milhões de toneladas.

