Bairros de Teresina ficam sem energia na manhã deste domingo

A Cepisa Equatorial, concessionária responsável pela distribuição de energia no Piauí, fará um trabalho de manutenção na rede elétrica neste domingo (23) e, por conta disso, dois bairros de Teresina ficarão sem energia durante esta manhã. Os conjuntos afetados são o bairro Pirajá, na Rua Pernambuco; e o bairro Ilhotas, na Avenida Barão de Castelo Branco. Os reparos na rede elétrica já estavam programados desde o início do mês pela empresa.



Os moradores do Pirajá ficarão sem energia das 8h30min até ás 12h45min. Já os moradores do Ilhotas devem ficar sem luz das 8 horas até às 12h30min. A Cepisa Equatorial informou que caso os serviços sejam concluídos em menos tempo que o previsto, pode ser que o fornecimento seja restabelecido antes do prazo.



Foto: Arquivo O Dia

Nos próximos dias

Além do Ihotas e do Pirajá, outros bairros de Teresina e alguns municípios do interior do Piauí terão o fornecimento de energia interrompido devido a reparos na rede elétrica. Amanhã (24), deve ficar sem luz durante a manhã e começo da tarde o bairro São Pedro, na Avenida Getúlio Vargas, capital piauiense. Já na terça-feira (25), a Cepisa fará a instalação e nivelamento de postes, deixando a cidade de Caldeirão Grande e a localidade em luz de 8h às 12h.

Ainda na terça (25), os moradores de Flores do Piauí ficarão sem energia das 9h30min às 12h para que a empresa possa fazer a poda de árvores e a manutenção da rede de energia elétrica local. O Parque Estrela, em Campo Maior, também ficara sem luz, mas das 14h30min às 17h de amanhã.

Outro município que terá o fornecimento de energia interrompido para a implantação de postes é Socorro do Piauí, na Avenida Central e nas ruas Antônio Ferreira de Carvalho, Joaquim Cordeiro de Santana, Rui Barbosa, Raimundo Neto, Coelho Neto e João Fernandes de Sousa. O fornecimento de luz será desligado às 14h e deve ser restabelecido às 17h10min.

Maria Clara Estrêla