Graduação de Moda da Ufpi oferece cursos de férias para a comunidade

O Bacharelado em Moda da Universidade Federal do Piauí (Ufpi) abriu inscrições para os cursos de férias, que serão realizados durante todo o mês de julho, para a comunidade acadêmica e para o público em geral. São 12 oficinas com temas complementares aos assuntos abordados em sala na graduação, mas que também podem ser feitos por pessoas interessadas em aprender mais sobre assuntos relacionados fotografia e design.



Os cursos são ofertados pela MoDe Júnior, a empresa júnior do bacharelado em Design de Moda e Estilismo. As inscrições podem ser feitas presencialmente durante a tarde e a noite, no Departamento do Curso (Campus Ministro Petrônio Portela, próximo ao Espaço Rosa dos Ventos), ou pelo e-mail [email protected]



Como as vagas são limitadas, é importante que antes de fazer a inscrição, os interessados entrem em contato por e-mail ou por telefone para saber se ainda há vagas abertas para o curso que deseja. Caso haja, serão fornecidas no momento do contato as informações sobre como fazer a inscrição e a conta para depósito do valor.

Importante ressaltar também que não existe reserva de vagas. Os interessados devem efetuar o pagamento após fazer a inscrição, ou então perdem a participação. “O pagamento pode ser feito no momento da inscrição ou por depósito bancário. Neste segundo caso, é importante enviar o comprovante da transação para o e-mail da MoDe Júnior. Quaisquer dúvidas acerca dos cursos também podem ser tiradas via e-mail. As oficinas acontecem no turno da manhã e da tarde”, explica Daniele Araújo, professora do Bacharelado em Moda e colaboradora da empresa júnior.

Confira abaixo os cursos, valores e horários:

Automaquiagem (08/07)

Ministrante: Professora Esther Reis

Turno: tarde (turma 1: 14h às 15h30min, e turma 2: 16h às 17h30min)

Gratuito

Merchandising para varejo de moda (17/07 a 19/07, e 24/07 a 26/07)

Ministrante: professora Allana Alves

Certificação de 30h

Turno: tarde

Valor: R$ 20,00 (aluno UFPI) e R$ 30,00 (comunidade)

Noções Básicas de Illustrator (de 03/07 a 05/07)

Ministrante: Professora Juliana Pessoa

Certificação de 20h

Turno: Tarde

Necessário levar notebook com o programa Illustrator instalado

Valor: R$ 10,00 (aluno Ufpi) e R$ 30,00 (comunidade)

Técnicas de Estamparia Manual (de 08/07 a 12/07)

Ministrante: professora Juliana Pessoa

Certificado de 20h

Turno: tarde

Valor: R$ 20,00 (aluno Ufpi) e R$ 30,00 (comunidade)

Imagem pessoal e coloração (22/07 a 26/07)

Ministrante: professora Juliana Pessoa

Certificação de 20h

Turno: tarde

Valores: R$ 50,00 (aluno Ufpi) e R$ 75,00 (comunidade)

Desenvolvimento de produto de moda (de 08/07 a 12/07)

Ministrante: professora Kátia Ferraz

Certificação de 20h

Turno: tarde

Valores: R$ 20,00 (aluno Ufpi) e R$ 30,00 (comunidade).

Design de portfólio (de 11/07 e 12/07 a 15/07 e 19/07)

Ministrante: professor Manuel Teles

Certificação de 30h

Turno: tarde

Necessário noções básicas em desenho

Valores: R$ 20,00 (aluno Ufpi) e R$ 30,00 (comunidade)

Acabamentos especiais de confecção no design de produtos de moda (de 01/07 a 05/07, 08/07 e 09/07)

Ministrante: professor Manuel Teles

Certificação de 30h

Turno: tarde

Necessário noções em costura

Valores: R$ 20,00 (aluno Ufpi) e R$ 30,00 (comunidade)

Pintura de croqui para iniciantes (02, 04 e 05/07)

Ministrante: Régis Furtado

Certificação de 12h mais 4h de atividade extra-sala

Turno: tarde

Investimento: R$ 50,00 (aluno Ufpi) R$ 75,00 (comunidade)

Estamparia digital (01/07 a 03/07)

Ministrante: Leandro Félix Costa

Certificação de 12h mais 4h de atividade extra-sala

Turno: tarde

Valores: R$ 50,00 (aluno Ufpi) e R$ 75,00 (comunidade)

Fotografia para redes sociais (09/07 a 11/07)

Ministrante: Thiago Fontenele

Certificação de 12h mais 4h de atividade extra-sala

Turno: tarde

Valores: R$ 50,00 (aluno Ufpi) e R$ 75,00 (comunidade)

Base do Corpo (01/07 a 05/07)

Ministrante: Professora Danuzi Costa

Certificação de 20h

Turno: manhã

Necessário noções básicas em modelagem

Valores: R$ 70,00 (aluno Ufpi) e R$ 100,00 (comunidade)

