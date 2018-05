Avenida Padre Humberto Pietrogrande será aberta para o tráfego na sexta

A Prefeitura de Teresina informou nesta quarta-feira (30) que, apesar do adiamento da solenidade de inauguração da Avenida Padre Humberto Pietrogrande, a abertura da avenida ao tráfego ocorrerá na próxima sexta-feira (1º), conforme estava previsto cronograma divulgado inicialmente.

Avenida Padre Humberto Pietrogrande será nova opção de percurso entre a zona leste e as zonas sul e sudeste da capital (Foto: Rômulo Piauilino / Semcom PMT)

Ligada à Avenida Cajuína, a nova via deve encurtar em cerca de três quilômetros o percurso entre os bairros Itararé e Noivos - facilitando, portanto, o acesso entre a região dos shoppings e a zona sudeste.

Agentes da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (Strans) ficarão de prontidão na avenida, nos primeiros dias de abertura, para orientar os condutores de veículos acerca das mudanças realizadas no trânsito do local, sobretudo no cruzamento da nova avenida com a Avenida dos Ipês.

Agora, não será mais permitida a conversão à esquerda em nenhum dos sentidos - tanto de quem vem da Ponte Wall Ferraz, quanto de quem vem da Avenida Cajuína.

Agora, para seguir em direção à Avenida Cajuína, os condutores que vierem da Ponte Wall Ferraz precisarão entrar à direita, na Avenida Padre Humberto Pietrogrande, e pegar o primeiro retorno (veja no mapa 1, em verde).

Quem vem da Avenida dos Ipês, para acessar a Avenida Padre Humberto, precisará entrar á direita, na Avenida Cajuína, e pegar a primeira rotatória, fazendo o retorno (mapa 1, em preto).

E para acessar a Avenida dos Ipês, quem segue na Avenida Cajuína precisará seguir em frente no cruzamento, em direção à Avenida Padre Humberto Pietrogrande, e pegar o mesmo retorno citado anteriormente. Para, em seguida, dobrar à direita (veja no mapa 2).

Da mesma forma, para pegar a Ponte Wall Ferraz, quem vem da região do Itararé precisará seguir até a Avenida Cajuína e pegar a primeira rotatória, retornando em direção à ponte (mapa 3).

A sinalização, tanto horizontal como vertical da Avenida Padre Humberto Pietrogrande, será finalizada hoje. “Fizemos todo o trabalho de sinalização no tempo previsto. Na sexta, a via estará liberada e disponível para a circulação de veículos”, afirma José Falcão, diretor de trânsito e sistema viário da Strans.

A Prefeitura estima que o tráfego de veículos nas imediações do Mercado do Peixe terá uma sensível melhora com a inauguração da nova avenida.

“A nossa expectativa é que, com abertura da via, haverá uma redução significativa no trânsito próximo ao Mercado do Peixe, pois muitos motoristas se deslocavam pela BR 343 e pela Avenida dos Ipês para acessar o Grande Dirceu, e agora eles terão uma nova rota, pela Avenida Padre Humberto”, observa Falcão.

Ponte Anselmo Dias

Além de ligar as zonas leste e sudeste, a nova avenida também será uma nova opção de trajeto entre as zonas sul e leste da capital, já que a via dá acesso à Ponte Anselmo Dias, que liga a Avenida Industrial Gil Martins à Avenida José Francisco de Almeida Neto (via principal do bairro Itararé).

A ponte foi inaugurada em setembro de 2016, e custou pouco mais de R$ 70 milhões aos cofres públicos.

Inauguração



Por conta da crise de desabastecimento provocada pela greve dos caminhoneiros, a Prefeitura decidiu adiar para o dia 7 de junho a solenidade de inauguração da Avenida Padre Humberto Pietrogrande.

As atividades de inauguração começam às 17h30, com o descerramento da placa inaugural e o plantio de mudas. Em seguida, haverá um passeio ciclístico com as autoridades presentes e a população até a Ponte Anselmo Dias.

Cícero Portela