Avaliação do Mestrado em Matemática da Uespi supera a média nacional

O Mestrado Profissional em Matemática (PROFMAT) da Universidade Estadual do Piauí (UESPI) é um dos mais bem avaliados no Exame Nacional de Qualificação do programa. A instituição obteve um índice de aprovação de quase 80% na avaliação, superando a média nacional do programa.



O exame mede o nível de todos os alunos de mestrado profissional em matemática do país e é realizado anualmente. Ele qualifica os alunos que terminaram o primeiro ano do curso, que funciona em rede. O índice de aprovação nacional do programa foi de 43,85%, enquanto o resultado dos alunos da UESPI foi de 78,57%, segundo levantamento apontado pelo site oficial da Sociedade Brasileira de Matemática (SBM).

“A qualidade do trabalho que vem sendo desenvolvido pelo corpo docente em conjunto com a dedicação dos nossos alunos, mostra que o Profmat/Uespi está no caminho certo”, destaca o Prof. Dr. Arnaldo Brito, Coordenador do programa. E reitera: “nosso programa sempre obteve notas bem acima da média nacional, refletindo o padrão de qualidade no nosso curso”.

Na UESPI, o programa está na terceira turma e no segundo semestre deste ano lançará o edital do Exame Nacional de Acesso para ingresso. O programa é reconhecido com nota máxima pela Capes (nota 5), que avalia os cursos de pós-graduação em âmbito nacional.

Da Redação