Desde o dia 1º de março, quando começou a contar o prazo para os contribuintes prestarem contas com o Leão referente ao exercício financeiro de 2019, que os profissionais da área contábil têm seus escritórios visitados por pessoas das mais diferentes idades e sexo em busca de orientações e dos serviços para fazer a Declaração Anual do Imposto de Renda.

Se para os contribuintes é de apreensão devido ao prazo final que antecede a entrega da declaração à Receita Federal, dia 30 de abril, para os contadores significa sufoco e de muito trabalho, mas também recompensados pelo bom faturamento. "É nesse período ano que temos um ganho extra", revela o técnico em Contabilidade Mauro Ferreira da Silva.

De seus 48 anos de idade, 24 deles dedicados ao exercício da Contabilidade, Mauro Ferreira afirma que é nesse período do ano que os escritórios de contabilidade são mais procurados pelas pessoas em busca de ajuda, dos serviços desses profissionais. "Muitas vezes, nossos serviços contábil é de fundamental importância para evitar que o nosso cliente caia nas garras do Leão", citou, acrescentando que o movimento nos escritórios contábil é tão grande que a atividade vira um negócio que exige a parceria de outras colegas da área.

De acordo com o contador, os últimos 15 dias que antecedem o prazo final da entrega da Declaração do Impsto de Renda à Receita Federal é bastante intenso no seu escritório, localizado no terceiro andar do edifício Tomaz Tajra, bem no centro comercial de Teresina. "Fora a minha clientela, que faz a declaração do Imposto de Renda comigo todos os anos, recebo dezenas de pessoas diariamente aqui no escritório em busca de orientações e dos meus serviços contábil. Esse tempo de entrega de prestação de contas fiscais é um período de bonança no escritório", ressalta.



Aumenta procura por contador nesse período de prestar contas com o Leão. Reprodução



O Contador diz que há 24 anos trabalha nesse ramo e que quando chega fevereiro, antes mesmo da Receita Federal baixar o programa gerador da declaração de IR, o escritório começa a contactar os clientes, orientando a todos a separar a documentação necessária para a declaração e fazendo o agendamento. "Esse serviço de orientação é para que as pessoas não deixem para a última hora para prestar contas com o Leão. Tenho uma cliente de 90 anos que faz a declaração do IR comigo há 20 anos", pontua.

Ainda segundo Mauro, o período de fazer a declaração do Imposto de Renda serve também para aumentar o número de clientes do escritório contábil. "Muitas das pessoas que procuram o escritório são por indicação de outro cliente, porque muitos não sabem como preencher a declaração do Imposto de Renda. Aliás, todos os anos tem mudanças no preenchimento do formulário, alguma novidade, a Receita sempre tem regras novas, e o não preencimento correto pode levar o contribuinte a cair na malha fina", explica.

Além do contador Mauro Ferreira, outros profissionais destacam que equipes que trabalham em escritórios de contabilidade sempre estão dispostas a "virar a noite" quando se aproxima os últimos dias, as últimas horas para o fim do prazo de fazer a declaração. Isso pelo fato de muitas pessoas deixarem, para a última hora, para prestar contas com a Receita Federal. "Essas pessoas dão muito trabalho, porque são documentos para conferir e o cliente ainda tem que conferir os dados do formulário antes de enviarmos ao Fisco", conclui.

Luiz Carlos de Oliveira