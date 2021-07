Atividades esportivas no Piauí retornam gradualmente sem público; veja protocolos

Em nota técnica emitida na noite desta segunda-feira (21), o Governo do Piauí, por meio da Secretaria de Estado da Saúde (Sesapi) autorizou o retorno gradual de atividades esportivas de ciclismo e motociclismo sem a presença de público. A decisão foi embasada pelo Centro de Operações Emergenciais (COE), considera todas as medidas sanitárias e atende às manifestações da Federação de Ciclismo e de Motociclismo do Piauí.



A Federação de Ciclismo do Piauí (FCP) encaminhou ofício ao Estado no qual requereu o retorno gradual do início das provas dos campeonatos estaduais de ciclismo e enviou o Protocolo de Orientações e Recomendações para a Retomada dos Eventos de Ciclismo no Piauí em 2021, além do Protocolo de Segurança da organizadora das atividades, a Picos Pro Race.



Já a Federação de Motociclismo do Piauí (FMP) requereu autorização para dar início ao Campeonato Piauiense de Motociclismo. A entidade também encaminhou o próprio protocolo sanitário da categoria esportiva junto com o Plano Estratégico de Retorno às Atividades Motociclísticas do Brasil, no qual consta o Protocolo do Combate à Proliferação da Covid-19 para o Campeonato Piauiense de Enduro de Regularidade, supervisionado pela FMP.

Além dos protocolos, as duas federações apresentaram também os pré-calendários com data, tipo e quantidade de provas para o período de junho a dezembro de 2021. No último dia 09, a documentação foi submetida ao COE em reunião com representantes da UFPI e da Fiocruz para avaliação dos riscos de retomada das provas de ciclismo e motociclismo. Tanto os membros do Comitê quanto os técnicos da Sesapi se posicionaram favoráveis à retomada gradual das atividades.

No entanto, o Governo ressaltou que o calendário proposto para realização das provas não garante sua efetivação, devendo ser feita a reavaliação dos riscos epidemiológicos, sanitários e ocupacionais próximo à data de cada prova. Ela pode sofrer alterações a depender do contexto pandêmico do período em questão e só poderá ser realizada com a prévia autorização da Sesapi e da Divisão de Vigilância Sanitária com anuência do COE.

Caso a situação epidemiológica exija a suspensão das atividades esportivas, a nota técnica se torna sem efeito e as provas serão interrompidas.

O Governo estabeleceu ainda a necessidade de se observar os seguintes critérios para realização das provas:

As etapas que antecedem as provas, como inscrições, pagamentos de taxas, reuniões e atendimento, devem ser feitas de forma virtual

Entrega de kits com equipamentos para as provas deve ser feita observando o distanciamento social, disponibilidade de água, sabão, papel toalha e lixeiras com tampa e pedal para a lavagem das mãos. Disponibilização de álcool em gel e uso obrigatório de máscara.

Realização de provas sem a presença de público

Evitar aglomerações

Estabelecer número máximo de participantes das provas até cem pessoas simultaneamente, incluindo pilotos, equipe técnica e demais envolvidos. Caso haja mais de cem pessoas, a prova deve ser organizada em turno ou baterias.

Todos os participantes devem ser testados para covid-19, devendo ser feito o exame RT-PCR ou teste de antígeno, não sendo aceito teste rápido sorológico. Para quem vier de outros estados, deverão ser feitas no mínimo duas testagens.

O embarque e desembarque no Aeroporto de Teresina ou demais aeroportos deve ser articulado com a Coordenação dos Portos, Aeroportos e Fronteiras da Anvisa e com os demais órgãos competentes.

A cada participante deve ser informado que a inscrição não garante a realização efetiva da prova na data prevista, porque ela pode sofrer alterações a depender do quadro epidemiológico do momento.

