Atividades do Ecotur incluem coleta de lixo, esporte e lazer

O projeto Ecotur, promovido pelo Sistema O DIA de Comunicação, marcou o domingo em Luís Correia com uma grande mobilização para coleta de lixo nas areias da praia de Atalaia.

Colaboradores d'O DIA, das empresas que apoiam o projeto e do Governo do Estado percorreram cerca de 3 km da praia recolhendo sacos e sacolas de plástico, copos descartáveis, garrafas de vidro, latinhas de alumínio, bitucas de cigarro e vários outros itens de plástico.

Ao final do trabalho, cerca de 100 kg de resíduos sólidos foram recolhidos.

O projeto Ecotur tem o apoio da Unimed, do Arrey Hotel Beach (pet friendly), do Restaurante Alemão, do Parnaíba Shopping, da AK Moda Praia e da Barraca Carlitus.

O diretor de Marketing do grupo O DIA, Alberto Moura, destaca que há mais de 15 edições o Ecotur vem promovendo a sustentabilidade no litoral piauiense, e sempre o projeto conta com a colaboração dos turistas e de moradores da região.



O projeto Ecotur marcou o domingo em Luís Correia com uma grande mobilização para coleta de lixo na praia de Atalaia - Foto: Jailson Soares/O Dia

"A coleta de lixo realizada pelo Ecotur não tem a pretensão de limpar toda a praia. Nosso objetivo maior é dar exemplo, conscientizando as pessoas sobre a importância de recolher o lixo que elas produzem na praia e realizar um descarte responsável desse material. A essência do nosso projeto é ensinar e sensibilizar a população para a necessidade de todos nós termos uma postura mais responsável com o meio ambiente. E a melhor forma de conscientizar é dando o exemplo", afirma Alberto Moura.

Durante a coleta, várias pessoas pediram sacos de lixo para colaborar com a iniciativa. A Ellen MacArthur Foundation estima que, até 2050, os oceanos terão mais peso em plástico do que em peixes. E, portanto, a mobilização em prol da preservação ambiental é urgente, e precisa da colaboração de todos.

O empresário Manoel Rodrigues, proprietário do restaurante O Alemão, um dos patrocinadores do projeto Ecotur, lembra que a preservação ambiental é indispensável para que o turismo no litoral do Piauí permaneça forte.



Foto: Jailson Soares/O Dia

"Estamos desde 1993 no mercado, e é um prazer servir os turistas que chegam à nossa cidade, por tantas gerações. Apoiamos o projeto Ecotur porque sabemos o quanto a preservação ambiental é necessária, inclusive para que nosso turismo continue promissor", destaca Manoel.

Colaboradores da Unimed e do Parnaíba Shopping também estiveram presentes neste domingo e participaram da coleta de lixo na praia.

Lazer

No sábado, além da distribuição de brindes e de guias com orientações sobre preservação ambiental e com dicas sobre o turismo no litoral piauiense, o Ecotur também ofereceu atividades de lazer e entretenimento aos frequentadores da praia de Atalaia.

Juntamente com a Fundespi, o Ecotur realizou diversas atividades, como aula de zumba, futebol de areia, vôlei, futevôlei, surf, kitesurf, minimaratonas para crianças, dentre outras práticas esportivas.



Foto: Jailson Soares/O Dia



Júnior Macêdo, diretor de desportos da Fundespi, ressalta que o Governo do Estado tem realizado nos meses de férias uma série de eventos no litoral e em várias outras regiões do estado. "Além das atividades esportivas, os turistas têm acesso a serviços de várias secretarias, como a Secretaria de Assistência Social, Secretaria de Turismo, Secretaria de Segurança e Secretaria de Saúde", pontua Macêdo.

Cícero Portela