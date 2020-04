Associação dos Defensores doa EPI's à Fundação Hospitalar do Piauí

Com o objetivo de unir forças e potencializar o sentimento de solidariedade nesse cenário de crise que acomete a sociedade, grupos, entidades e associações se unem no combate à pandemia do novo coronovírus (Covid-19) no estado do Piauí. E quem soma forças a essa luta necessária é a Associação Piauiense das Defensoras e Defensores Públicos (APIDEP) que mobilizou sua diretoria e realizará a doação de R$ 20 mil (vinte mil reais) em Equipamentos de Proteção Individual (EPI´s) e insumos para a Fundação Estatal Piauiense de Serviços Hospitalares (FEPISERH), responsável pelo gerenciamento do Hospital Getúlio Vargas (HVG).



Além do HGV, hospital de referência, no Estado também será contemplado o Hospital Regional Justino Luz, em Picos, que atende mais de 500 mil pessoas. A ação visa impulsionar os esforços coletivos frente a esse cenário de calamidade.

A presidente da APIDEP, Ludmilla Paes Landim, explica que a escolha das duas instituições de saúde ocorreu em razão da gestão de excelência que a FEPISERH vem desenvolvendo tanto no Hospital Getúlio Vargas – que possui 60 leitos de enfermaria e 20 leitos de UTI - quanto no Hospital Regional Justino Luz, que conta com setenta 70 leitos de enfermaria reservados para a atender pacientes com a COVID-19.

Ludmilla Paes Landim, presidente da APIDEP (Foto: Divulgação)



A quantia doada pela APIDEP será revestida na compra de Equipamentos de Proteção Individual (EPI´s), ferramentas imprescindíveis para coibir o contágio e a disseminação da Covid-19. Os equipamentos serão entregues aos dois hospitais de referência no tratamento e controle da pandemia.

A presidente da APIDEP, Ludmilla Paes Landim, relata sobre a sensibilidade da associação em ter a iniciativa de realizar a doação para adquirir os EPI's e insumos para a FEPISERH. "Em verdade, se os profissionais de saúde adoecem, indubitavelmente a capacidade de atendimento vai cair vertiginosamente, por isso é importante a decisão de adquirir EPIs para doação. No tocante à escolha que foi feita acerca da destinação, essa se deu em razão da do Hospital Getúlio Vargas, que é o hospital de referência do Estado do Piauí, quanto o Hospital Regional Justino Luz possuírem leitos específicos para atendimento aos pacientes com a COVID-19", disse.

O Dr. Pablo Santos, presidente da FEPISERH, destaca a importância de ações nesses formatos encabeçada pela APIDEP, já que valorizam a vida e agregam ao objetivo de proteger e prestar um bom serviço de apoio e zelo à sociedade nesse momento crítico. "Quero agradecer à Associação Piauiense dos Defensores Públicos e toda a sua diretoria pelo envolvimento e mobilização no enfrentamento à Covid-19. Nós, que fazemos a Fundação Hospitalar do Piauí (FEPISERH), estamos satisfeitos pela atitude grandiosa que vai beneficiar os hospitais Getúlio Vargas e Justino Luz, em Picos, instituições administradas por esta Fundação e referências no combate ao coronavírus no Estado. Nosso muito obrigado!", declara o presidente da FEPISERH.

A defensora destaca também, que além dessa ação, a APIDEP tem realizado outras campanhas, como a Conexão Solidária Piauí, que se propõe em arrecadar recursos para ajudar a população em situação de vulnerabilidade social no Piauí. "Registro que essa doação é apenas uma das frentes de atuação da APIDEP no enfrentamento das consequências advindas da pandemia da COVID-19, e que estamos também com a Campanha Conexão Solidária Piauí, lançada na terça-feira (7), que visa arrecadação de fundos para compra e distribuição de cestas básicas, itens de higiene pessoal e de limpeza em geral para a população carente do nosso Estado", finalizou a presidente da APIDEP, Ludmilla Paes Landim.

