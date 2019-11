Assis confirma que Lula atuará na campanha de aliados no Piauí em 2020

O deputado federal Assis Carvalho confirmou que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva estará no Piauí 2020 e vai participar ativamente da campanha de aliados nas eleições municipais. O par­lamentar, que é o presidente estadual do Partido dos Traba­lhadores, esteve e conversou com o ex-presidente durante o Congresso nacional da sigla, que acontece em São Paulo até neste domingo.

Assis Carvalho. Foto: Arquivo O Dia.

De acordo com Assis, a ideia é que Lula visite o Estado no próximo ano em, pelo menos, duas oportunidades. A primei­ra delas está sendo articulada para o início do mês de janei­ro. “A gente está vendo a pos­sibilidade de conseguir uma agenda para o início de janeiro ou fevereiro. Ainda estamos em conversas pontuais, a defi­nição vai acontecer um pouco mais na frente”, explicou.

A expectativa do PT no Piauí é que a presença de Lula reforce a pré-campanha do de­putado estadual Fábio Novo à Prefeitura de Teresina e das lideranças do partido no in­terior do estado. “É compro­misso dele correr o Brasil, no máximo de estados possíveis. No nordeste, ele tem o com­promisso de ir a todos os es­tados, como uma forma de ajudar uma região que vem se fortalecendo cada vez mais”, disse Assis.

Diretrizes

Sobre as orientações repas­sadas durante o Congresso Nacional do PT, Assis Car­valho ressalta que o foco é o fortalecimento das estratégias para a eleição do próximo ano. “A orientação foi bem clara, vamos defender o nosso lega­do, que é muito grande. Vamos estar com candidaturas pró­prias no máximo de municí­pios possível”, destacou.

Natanael Souza, do Jornal O Dia