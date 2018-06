Assentamentos recebem visita do Banco Mundial e Interpi

Seguindo calendário de atividades e avaliações periódicas e obrigatórias do “Projeto Piauí: Pilares de Crescimento e Inclusão Social”, o Piauí recebe, de 4 a 14 de junho, a visita de Camille Bourguignon, Alberto Costa e Marcelo Becerra, consultores e coordenadores do Banco Mundial para o projeto.

A comitiva técnica seguirá no estado até a quinta-feira (14), realizando avaliações com as equipes gestoras envolvidas e ainda visitas de campo às comunidades beneficiarias.

O projeto Piauí: Pilares de Crescimento e Inclusão Social é financiado pelo Banco Mundial, sendo desenvolvido pelo Governo do Estado para acelerar o desenvolvimento do Piauí de forma inclusiva e permanente, centrando atenção em áreas chaves como educação, saúde, preservação ambiental, incentivo às cadeias produtivas rurais e regularização fundiária.

Dentre os objetivos estabelecidas para o projeto, o Instituto de Terras do Piauí (Interpi) é responsável por contribuir para expandir as ações de regularização fundiária e aumentar a participação das mulheres e quilombolas na geração de renda no meio rural. Até dezembro de 2019, deverão ser beneficiadas 5.983 famílias e três comunidades quilombolas no estado.

Dentre os beneficiários das ações do projeto, incluem-se as famílias de pequenos agricultores dos assentamentos Santa Clara (Canto do Buriti), Nossa Senhora de Fátima (Colônia do Gurguéia), Viana (Bom Jesus) e Pirajá (Currais), Brejão dos Aipins (Redenção do Gurguéia), que receberão a visita da equipe técnica do Banco Mundial e dos gestores do Interpi, a partir desta terça-feira (5).

