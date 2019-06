Assentamento Nova Esperança terá 19 ruas beneficiadas com calçamento

A Prefeitura Municipal de Teresina através da Superintendência de Desenvolvimento Urbano – SDU Sudeste, está preparando o processo licitatório para execução de calçamento em paralelepípedo de 19 ruas do Assentamento Nova Esperança, zona Sudeste de Teresina. A regularização do assentamento com obras de abastecimento de água, luz e calçamento será feita nas ruas demarcadas pela Defesa Civil Municipal, como sendo um lugar livre de risco geológico.

Em fase final de conclusão do processo licitatório, estão sendo investidos por recursos próprios, cerca de R$1,3 milhões para a construção das ruas. Em visita as obras da região, na semana passada, o Superintendente da SDU Sudeste, Evandro Hidd, o Prefeito de Teresina, Firmino Filho e o Superintendente Executivo, Isaac Meneses, estiveram nas principais obras em desenvolvimento na zona Sudeste.

“Na região Sudeste trabalhamos nas obras de urbanização e iluminação ao entorno do Campo Carlos Lima. Recentemente o Prefeito autorizou o desenvolvimento do projeto de urbanização para o Campo Lucidão. Concluímos nossa visita, acompanhando as obras de reforma da Praça do São Sebastião que se encontram bem avançadas”, descreveu o Superintendente.

Finalizando as vistorias, o Prefeito de Teresina detalha as obras visitadas na manhã de hoje. “Estivemos com o Superintendente Sudeste Evandro Hidd nas obras de recapeamento da Rua Gibraltar, também no complexo de ruas Anchieta e Suez onde está sendo feito uma experiência de rua diferente, com a valorização do espaço público através da construção de áreas de convívio. Assim como, nas obras de reforma do Hospital do Dirceu II, orçada em cerca de R$ 2 milhões de reais. E campos de futebol do Carlos Lima e Lucidão”, finalizou Firmino.

