Assembleia Legislativa aprova antecipação do feriado do Dia do Piauí

Em sessão virtual realizada nesta segunda-feira (11), o plenário da Assembleia Legislativa aprovou a Mensagem do Executivo que antecipa para a próxima sexta-feira (15) o feriado do Dia do Piauí, comemorado anualmente no dia 19 de outubro. A medida é mais uma das ações que tem como objetivo minimizar os impactos da grave crise sanitária provocada pelo novo coronavírus, além de viabilizar um aumento nos índices de isolamento social.



Sessão virtual. Foto: Ascom.

Antes da votação no Plenário virtual, a proposta também foi aprovada nas comissões de Constituição e Justiça (CCJ) e de Administração Pública e Política Social..

Na justificativa da proposta, o governador Wellington Dias argumenta que a antecipação do feriado serve de estímulo ao isolamento social. “O objetivo é garantir a facilitação do isolamento social. É uma data simbólica e especial, mas peço a compreensão de todos, pois nesse momento a vida está acima de tudo e, pela vida, neste ano vamos comemorar o Dia do Piauí em maio dentro de casa”, justifica o governador na Mensagem.

O projeto de lei determina ainda aos órgãos e entidades da administração pública estadual, envolvidos direta ou indiretamente no combate à Covid-19, que reforcem as ações de conscientização sobre a importância do isolamento social.

Natan Nael