Assaltantes tentam roubar aparelhos eletrônicos e incendeiam escola no Piauí

Parte de uma escola, localizada em Lagoa do Piauí, foi incendiada na madrugada deste domingo (25). Um grupo de assaltantes invadiu a sala de informática da Unidade Escolar Francisco Luís de Moraes. A suspeita é de que estavam em busca de aparelhos eletrônicos. Não obtendo êxito na ação, o grupo incendiou o lugar. O fogo não afetou a estrutura da escola, apenas da sala, que ficou totalmente queimada.

De acordo com o diretor, professor Rinaldo Brandim, no local estavam guardadas centrais de ar-condicionado, além de um bebedouro e uma geladeira, que foram danificados por conta do incêndio. "Eles arrebentaram a porta e o gradeado. Eram três centrais. Eles ainda tentaram levar uma, mas, devido ao peso, deixaram no meio da rua. Encontramos pela manhã. Tinha um computador e uma televisão no armário, mas pelo visto eles acharam que era um armário de guardar os diários de classe” conta.



Foto: Reprodução/ Portal Fala Piauí

Segundo o diretor, o vigia da instituição estava na sala da diretoria na hora do crime e afirma não ter ouvido nada. “Ele [o vigia], só percebeu o que aconteceu de manhã, antes do turno acabar. Quando foi vistoriar a escola, viu a porta arrombada, fumaça e muita cinza. Uma moradora contou ter ouvido barulho e cheiro de fumaça, mas por conta do horário, resolveu não se manisfestar”, disse.

No último dia 16, a escola recebeu novos equipamentos da Secretária do Estado da Educação (Seduc). Acredita-se que os assaltantes estavam em busca dos computadores. Será feita a perícia no local. A Seduc fará uma visita ainda nesta segunda-feira à instituição.

Nayara FelizardoGeici Mello