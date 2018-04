Asfalto cede na PI-113 e pista é interditada por tempo indeterminado

As fortes chuvas na região de José de Freitas, na região metropolitana de Teresina, não estão trazendo transtornos apenas para os moradores afetados pelo alerta na Barragem do Bezerro. Na manhã desta terça-feira (10), o rodoanel da PI-113, que liga o município às cidades de Barras e Cabeceiras do Piauí, foi interditado por tempo indeterminado após o asfalto ceder.



O trecho a partir da rotatória do anel viário foi interditado após as águas de um açude banhado pelo riacho Cariobas, e outros riachos que desaguam na Barragem do Bezerro, subirem um nível considerável, invadindo a pista e formando uma lâmina d’água. De acordo com o secretário de Segurança de José de Freitas, Francisco Borges, a pista não chegou a romper, mas o asfaltou formou uma depressão bastante acentuada, causando risco de rompimento.

Rodoanel entre José de Freitas e Cabeceiras. (Foto: Reprodução/Realidade em Foco)

Para evitar acidentes na região e um possível rompimento da rodovia, o local foi interditado e passará por avaliação técnica para determinar se é possível que a pista seja reaberta para o tráfego. Engenheiros do Departamento de Estradas de Rodagem do Piauí (DER/PI) foram acionados e encontram-se no local fazendo uma análise da situação.

As pessoas que desejam chegar à cidade de Cabeceiras ou Teresina devem acessar a PI-113 pelo Centro de José de Freitas, como mostra a imagem abaixo. (A linha em vermelho está interditada por tempo indeterminado. A linha em verde é o acesso aconselhado para quem deseja ir para Teresina ou Cabeceiras)

(Foto: Reprodução)

Em nota, o Governo do Estado informou que o açude é pequeno e não tem relação com a barragem do Bezerro. A Força-tarefa composta para avaliar as situações do local aconselha que motoristas evitem o trajeto.

Veja a nota na íntegra:

Um trecho da pista do rodoanel de José de Freitas, que leva ao município de Cabeceiras foi interditado na manhã desta terça (10). Águas de um açude transbordaram e cobriram parte da pista. Vale ressaltar que este é um açude pequeno e não tem relação com a barragem do Bezerro. Equipes de engenheiros já estão no local avaliando se há danos ou perigo de rompimento da pista. A Força-tarefa aconselha que motoristas evitem o trajeto.



Nathalia Amaral