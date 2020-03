Às vésperas de reabrir comércio, Parnaíba tem 1º caso de Covid-19

Na manhã deste sábado (28), a Secretaria de Estado da Saúde (Sesapi) confirmou que mais duas cidades piauienses, além de Teresina, registraram casos confirmados de Covid-19 após exame de amostras no Lacen. Uma delas é Parnaíba, onde há apenas dois dias o prefeito Mão Santa (PSC) assinou decreto autorizando o funcionamento do comércio no município. A medida começa a valer a partir de segunda-feira (30), ou seja, a confirmação da doença em Parnaíba veio às vésperas da reabertura das atividades econômicas no município

Hoje, o secretário Florentino Neto recomendou a Parnaíba a manutenção do isolamento social, sobretudo para as pessoas que tiveram contato com o paciente testado positivo para o Coronavírus. Em um vídeo, o gestor destacou: “Estamos com a Gerência Regional de Parnaíba numa interlocução para cumprir aquilo que estabelece nosso plano de contingência: recomendar o isolamento para as pessoas”.

Pelo decreto assinado por Mão Santa, os estabelecimentos comerciais devem criar escalas de trabalho e adotar medidas de prevenção ao Novo Coronavírus tudo sob orientação da Vigilância Sanitária. Aqueles que preferirem, poderão continuar fechados.



O secretário de Saúde, Florentino Neto, recomenda que a cidades permaneçam em isolamento social - Foto: O Dia

Quando assinou o decreto para liberar o funcionamento do comércio em Parnaíba, o prefeito seguiu a orientação do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) dada em pronunciamento em rede nacional. Na ocasião, Bolsonaro referiu-se à pandemia de Coronavírus como “gripezinha”. Em todo o Brasil, a doença já matou 92 pessoas e o país já contabiliza 3.417 casos confirmados, segundo o último boletim do Ministério da Saúde.

Com a confirmação do caso de Covid-19 em Parnaíba, a Sesapi informou que vai intensificar o monitoramento na cidade e pedir o reforço das medidas de contenção do vírus a serem adotadas pelo poder público.

Sesapi desenvolve ações junto às Prefeituras do interior

A outra cidade que teve caso confirmado de Covid-19 no Piauí hoje (28) foi São José do Divino, onde se registrou também o primeiro óbito decorrente da doença no Estado. A vítima foi o prefeito do município, Antônio Felícia (PT), 57 anos. Por conta disso, a Sesapi está desenvolvendo ações junto à Prefeitura de São José do Divino no sentido não só de coordenar estratégias na cidade, como também de preservar a saúde de quem teve contato com Antônio Felícia nos últimos dias.

A Prefeitura de Piracuruca também está sendo mantida sob o radar da Sesapi, porque foi no hospital municipal de lá que o prefeito de São José Divino procurou atendimento na madrugada de ontem antes de ir a óbito. Ele foi atendido pelo prefeito de Piracuruca, Raimundo Alves, que é médico.

Maria Clara Estrêla