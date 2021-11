'As prefeituras que têm capacidade', diz Regina Sousa sobre vacinação de faltosos

Com 194 mil piauienses sem retornar para a aplicação da segunda dose da vacina contra a Covid-19, a governadora em exercício Regina Sousa defendeu nesta quarta-feira (10) que as prefeituras municipais devem colaborar com a Saúde do estado e realizar uma busca ativa para incentivar a ida dos faltosos aos pontos de imunização.

A chefe do Executivo demostrou preocupação com a quantidade de pessoas que estão deixando de retornar para a conclusão do ciclo de imunização. Regina Sousa afirmou que é necessário que os números sejam revertidos para a efetividade do plano de contenção da pandemia no Piauí.

“Precisamos fazer uma busca ativa para testar as pessoas e fazer um ranking das cidades que já atingiram 50% de pessoas imunizadas e correr atrás, porque quem tem capacidade para isso são as prefeituras, que possuem agentes de saúde que sabe onde mora cada pessoa, temos que ir atrás dessas pessoas para tomar a segunda dose. Temos ainda 194 mil pessoas que ainda não foram imunizadas com a segunda dose, é um número muito alto que precisa ser revertido”, disse.

Durante reunião com a governadora em exercício, o secretário de Saúde, Florentino Neto, apresentou dados da situação dos leitos disponibilizados para a Covid-19 nas regiões do Piauí e sobre o andamento da vacinação. O gestor disse que a Sesapi prepara uma estratégia para ser desenvolvida em parcerias com as prefeituras.

“Estamos preocupados com essas pessoas que receberam a primeira dose, mas não voltaram para aplicação da segunda. Estamos discutindo estratégias para que possamos, junto com os municípios, identificar essas pessoas e estimulá-las a tomar a segunda dose. Também estamos trabalhando estratégias para garantir a terceira dose ou dose de reforço das vacinas”, afirmou Florentino.

